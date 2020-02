Февраль 6th, 2020

Аль Пачино опозорился в прямом эфире шоу

Знаменитый актер в очередной раз публично оконфузился. Не успело интернет-сообщество высмеять его падение на красной дорожке кинопремии BAFTA-2020 под вспышками сотни камер, как Аль Пачино дал очередной повод для обсуждения.

Во вторник, 4 февраля, культовый артист стал гостем вечернего выпуска The One Show на телеканале BBC One. Он появился в прямом эфире программы вместе с 28-летним американским актером Логан Лерман, чтобы популяризировать драматический телесериал «Охотники». Однако, судя по всему, молодой коллега по съемочной площадке значительно лучше подготовился к разговору с журналистами.

Во время программы Аль Пачино заявил, что всегда мечтает о том, что делает. Когда же ведущий спросил голливудскую знаменитость, мечтал он о The One Show, актер не на шутку растерялся. Его озабоченное лицо красноречиво подтвердил, что звезда не знал даже названия ток-шоу. К счастью, ведущим программы и коллеге Логан Лерман удалось реабилитироваться.

Однако на этом конфузы не закончились. Аль Пачино неожиданно поднялся с дивана и заявил: «Я собираюсь уйти». Ведущие объяснили, что программа до сих пор продолжается и ему придется дождаться ее окончания.

Такое поведение легенды кинематографа быстро стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. И если одни уверяют, что во всем виноват менеджер Аль Пачино, то другие убеждены, что этот инцидент еще долго будет преследовать актера.