Февраль 6th, 2020

1+1 будет производить сериалы на русском языке. Артистам сложно работать.

Канал «1 + 1″ заявил, что снял все сериалы для своего весеннего вещания на русском языке из-за того, что, по их мнению, «тональность украинского языка» не подходит для мелодрам.

«Если комедии для осеннего сезона были сняты только на украинском языке, то все 7 мелодрам сняты на русском», — заявили продюсеры «1 + 1″.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, довольно непросто, — объясняет Елена Еремеева. — По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке издаются хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, зрители просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы сделали на русском языке, потому что украинский труднее воспринимается для этого жанра. Артистам пока еще трудно работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще «.

«Украиноязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за границу, — разъясняет генеральный продюсер» 1 + 1 «, руководитель» Телевизионного бизнеса «1 + 1 media Максим Кривицкий. — Для продажи заложена цель производить его на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем — ответ квоте, нам нужны русскоязычные сериалы. Поэтому мы варьируем — часть сериалов производим на русском, часть на украинском. Также среди наших партнеров есть компа нии, которые производят здесь — и для нас, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы «.

«Нам очень нравится писать на украинском языке, производить продукт на украинском, — соглашается с Кривицким Елена Еремеева. — Но украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы. Наш департамент дистрибуции, который возглавляет Инна Филиппова, ведет переговоры с различными странами. Например, Грузию интересует все что сделано здесь — украинском и русском языках. Но есть страны Прибалтики, Казахстан, Беларусь, покупают русскоязычный продукт «.