Февраль 5th, 2020

Знаменитости рядом с собой в молодости — фоторепортаж

Говорят, себя можно увековечить в творчестве. С кино это как никогда точно: ведь если ты актер, то ты буквально увековечен в своих фильмах. Потому мы и знаем своих любимых артистов как молодыми, так и в возрасте. Но осознаем ли мы, насколько они изменились со временем? Коллажи нидерландского графического дизайнера Арда Гелинка стали очень популярными, потому что на них он показывает знаменитостей за компанию с самими собой, только молодыми. И эти реалистичные фотосравнения заставляют задуматься о силе и необратимости времени.