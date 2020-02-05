Знал ли Гитлер дату сталинского нападения на Германию?

В обсуждении поста «Хрущев – Сталину: война начнется послезавтра» были высказаны предположения о том, что наложение дат планировавшихся нападений обоих тоталитарных режимов друг на друга – сталинского на гитлеровский и гитлеровского на сталинский – на воскресенье 22 июня 1941 года не было уникальным, невероятным, фантастическим совпадением, а стало результатом выявления немецкой разведкой точной даты запланированного Сталиным начала войны. Так ли это?

Ответить на этот вопрос можно, познакомившись с официальными германскими документами, объяснявшими начало Гитлером военных действий против СССР. Судя по документам, выдержки из которых приводятся ниже, для германской стороны было исключительно важным представить мировой общественности наиболее убедительные аргументы, оправдывавшие бы, по ее мнению, нападение Германии на СССР. С этой целью германские власти тщательно собрали и обнародовали многочисленные свидетельства деятельности сталинского режима в самых разных сферах – от идеологической, пропагандистской, дипломатической до разведывательной, диверсионной, непосредственно военной, нацеленной на подготовку нападения на Германию.

Нет сомнения в том, что если бы в руках немецкой разведки оказалась информация о готовившемся Сталиным нападении на Гитлера 22 июня 1941 года, то эта информация была бы Германией безусловно обнародована. Однако ни в одном документе такого упоминания нет. Вместо него есть утверждения, согласно которым СССР был готов к нападению на Германию «в этом или следующем году», «осенью, может быть, летом этого года», «в августе 1941 г.», «в любой момент». Наличие таких утверждений означает, что информации о точной дате запланированного Сталиным нападения СССР на Германию у Гитлера не было.

Более того, даже четыре с половиной месяца спустя после начала войны, получив на оккупированной советской территории колоссальное количество трофейных документов и захватив в плен немалое число высокопоставленных военных, Гитлер в своей речи 8 ноября 1941 г. говорил, что германская атака опередила советское наступление СССР «на несколько недель, возможно, даже на несколько дней». Это означает, что точная дата запланированных сталинских провокаций против Германии (22 июня 1941 года) так и осталась для Гитлера тайной. Так же, как она оставалась тайной и для большинства советских и российских граждан, включая и историков, вплоть до появления работ Марка Солонина, в которых, наконец, и был дан ответ на вопрос, какого числа (22 июня) Сталин собирался осуществить провокации, какие дали бы ему повод (основание) начать «освободительный поход в Европу» 23 июня 1941 года.

Письмо А.Гитлера к Б.Муссолини от 21 июня 1941 г.

Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончились принятием самого трудного в моей жизни решения. Я полагаю, что не в праве больше терпеть положение после доклада мне последней карты с обстановкой в России, а также после ознакомления с многочисленными другими донесениями. Я прежде всего считаю, что уже нет иного пути для устранения этой опасности. Дальнейшее выжидание приведет самое позднее в этом или в следующем году к гибельным последствиям…

После ликвидации Польши в Советской России проявляется последовательное направление, которое — умно и осторожно, но неуклонно — возвращается к старой большевистской тенденции расширения Советского государства…

Русские имеют громадные силы — я велел генералу Йодлю передать Вашему атташе у нас, генералу Марасу, последнюю карту с обстановкой. Собственно, на наших границах находятся все наличные русские войска…

В этих условиях я решился, как уже упомянул, положить конец лицемерной игре Кремля…

Россия попытается разрушить румынские нефтяные источники. Мы создали оборону, которая, я надеюсь, предохранит нас от этого. Задача наших армий состоит в том, чтобы как можно быстрее устранить эту угрозу…

Обращение А.Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны против СССР 22 июня 1941 г.

…В то время, как Германия войной 1940 года в соответствии с т.н. пактом о дружбе далеко отодвинула свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила эти области от немецких войск, там началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценивать только как умышленную угрозу Германии…

В то время, как наши солдаты 10 мая 1940 года сломили франко-британскую силу на Западе, сосредоточение русских войск на нашем восточном фронте постепенно принимало все более угрожающие размеры…

Угрожающее наступление России также в конечном счете служило только одной задаче: взять в свои руки важную основу экономической жизни не только Германии, но и всей Европы или, в зависимости от обстоятельств, как минимум уничтожить её…

Вопреки нашим принципам и обычаям я в ответ на настоятельную просьбу тогдашнего румынского правительства… дал совет ради мира уступить советскому шантажу и отдать Бессарабию…

Чтобы окончательно уяснить русскую позицию по отношению к Рейху, испытывая давление постоянно усиливающейся мобилизации на наших восточных границах, я пригласил господина Молотова в Берлин.

Советский министр иностранных дел потребовал прояснения позиции или согласия Германии по следующим 4 вопросам:

1-й вопрос Молотова:

Будет ли германская гарантия Румынии в случае нападения Советской России на Румынию направлена также против Советской России?

Мой ответ:

Германская гарантия имеет общий и обязательный для нас характер. Россия никогда не заявляла нам, что, кроме Бессарабии, у нее вообще есть в Румынии еще какие-то интересы. Оккупация Северной Буковины уже была нарушением этого заверения. Поэтому я не думаю, что Россия теперь вдруг вознамерилась предпринять какие-то дальнейшие действия против Румынии.

2-й вопрос Молотова:

Россия опять ощущает угрозу со стороны Финляндии и решила, что не будет этого терпеть. Готова ли Германия не оказывать Финляндии поддержки и, прежде всего, немедленно отвести назад немецкие войска, которые продвигаются к Киркенесу на смену прежним?

Мой ответ:

Германия по-прежнему не имеет в Финляндии никаких политических интересов, однако правительство Германского рейха не могло бы терпимо отнестись к новой войне России против маленького финского народа, тем более мы никогда не могли поверить в угрозу России со стороны Финляндии. Мы вообще не хотели бы, чтобы Балтийское море опять стало театром военных действий.

3-й вопрос Молотова:

Готова ли Германия согласиться с тем, что Советская Россия предоставит гарантию Болгарии, и советские войска будут для этой цели посланы в Болгарию, причем он, Молотов, хотел бы заверить, что это не будет использовано как повод, например, для свержения царя?

Мой ответ:

Болгария — суверенное государство, и мне неизвестно, обращалась ли вообще Болгария к Советской России с просьбой о гарантии подобно тому, как Румыния обратилась к Германии. Кроме того, я должен обсудить этот вопрос с моими союзниками.

4-й вопрос Молотова:

Советской России при любых обстоятельствах требуется свободный проход через Дарданеллы, а для его защиты необходимо создать несколько важных военных баз на Дарданеллах и на Босфоре. Согласится с этим Германия или нет?

Мой ответ:

Германия готова в любой момент дать свое согласие на изменение статуса проливов, определенного соглашением в Монтрё в пользу черноморских государств, но Германия не готова согласиться на создание русских военных баз в проливах…

Сразу же после краха этой авантюры опять усилилась концентрация русских войск на восточной границе Германии. Танковые и парашютные войска во все большем количестве перебрасывались на расстояние, угрожающе близкое к германской границе. Германский Вермахт и германская родина знают, что еще несколько недель назад на нашей восточной границе не было ни одной немецкой танковой или моторизованной дивизии…

И в то же время правители Кремля до последней минуты, как и в случаях с Финляндией и Румынией, лицемерно уверяли внешний мир в своем стремлении к миру и дружбе и составляли внешне безобидные опровержения…

Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий. В последние недели имеют место непрерывные нарушения этой границы, не только нашей, но и на дальнем севере и в Румынии. Русские летчики забавляются тем, что беззаботно перелетают эту границу, словно хотят показать нам, что они уже чувствуют себя хозяевами этой территории. В ночь с 17 на 18 июня русские патрули снова вторглись на территорию рейха и были вытеснены только после длительной перестрелки…

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