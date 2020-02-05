Февраль 5th, 2020

Жительница Южной Кореи с 960 раза получила водительское удостоверение

Жительница Южной Кореи с 960 раза получила водительское удостоверение. Упорная 69-летняя Чха Са Сун сдавала на права практически каждый день, начиная с 2005 года.



Прежде чем получить водительское удостоверение, 69-летняя женщина она почти 950 раз заваливала теоретическую часть и 10 раз практическую часть экзамена. Машина для кореянки была нужна для работы — Чха занимается продажей продуктов питания и товаров для дома. И ранее использовала ручную тележку. Кроме того, пожилая женщина надеется, что с покупкой автомобиля она будет чаще навещать своих детей.

О многочисленных попытках женщины сдать на права стало известно в 2009 году, когда она в 771-ый раз провалила тест. Тогда местный полицейский пообещал собственноручно сделать мемориальную табличку и вручить ее Чха в том случае, если она получит права. Сдержал ли он слово, не сообщается.