Февраль 5th, 2020

Женатого Кита Харингтона застукали на поцелуях с любовницей

Намечается скандал, потому что на днях британского актера Кита Харингтона подловили на поцелуях с коллегой. Именно так, киногерой Джон Сноу из «Игры престолов» во всю целовался с другой посреди улицы Лондона. Как к этому относится официальная жена 33-летнего мужчины – читай дальше.

Вся сеть обсуждает фотографии, на которых Кит страстно целует 37-летнюю актрису Джемму Чан.

Сначала поклонники заподозрили, что звезда «Игры престолов» изменяет своей возлюбленной, но настоящие знатоки в области кино быстро успокоили пользователей.

Выяснилось, что фотографии с диким проявлением чувств — это всего лишь кадры со съемок нового супергеройского фильма от компании Marvel, который называется «Вечные» («The Eternals»).

В картине Харингтон сыграет Черного рыцаря, который влюблен в героиню по имени Серси. Именно этого персонажа и играет Джемма Чан.

Поэтому, у любимой актера Лесли Роуз нет ни одного повода для ревности. Такая уж у мужа работа.

Напомним, что в киноленте также сыграют Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек и другие знаменитости. Выход картины на широкие экраны запланирован на 6 ноября 2020 года.