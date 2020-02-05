Февраль 5th, 2020

YouTube отдал права на гимн России украинцам

Удивительное событие - YouTube отдал права на Гимн России украинцам .

Рабочая группа Общественной палаты России по защите прав пользователей Интернета вынесла на повестку инцидент с правами на Гимн РФ. Как пишет Федеральное агентство новостей, принадлежащий Google видеохостинг YouTube позволил украинцам из США заявить права на госсимвол Российской Федерации.



Двое уроженцев Украины, проживающие в Соединенных Штатах, учредили фирму и присвоили себе в YouTube права на советскую и русскую классику, а также на Гимн России. Также им принадлежат права в сети и на гимн СССР.

Кремль планирует подать в суд на американскую компанию и попытаться отсудить права, однако как сообщают американские СМИ, шансы у суда невелики.