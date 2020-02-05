 
 
Февраль 5th, 2020

YouTube отдал права на гимн России украинцам

Удивительное событие - YouTube отдал права на Гимн России украинцам .
Рабочая группа Общественной палаты России по защите прав пользователей Интернета вынесла на повестку инцидент с правами на Гимн РФ. Как пишет Федеральное агентство новостей, принадлежащий Google видеохостинг YouTube позволил украинцам из США заявить права на госсимвол Российской Федерации.

Двое уроженцев Украины, проживающие в Соединенных Штатах, учредили фирму и присвоили себе в YouTube права на советскую и русскую классику, а также на Гимн России.  Также им принадлежат права в сети и на гимн СССР.

Кремль планирует подать в суд на американскую компанию и попытаться отсудить права, однако как сообщают американские СМИ, шансы у суда невелики.

Category: Новости, Россия, Украина ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>