Февраль 5th, 2020

ВОЗ признали, что препаратов против коронавируса не существует. Смертность в то же время — зашкаливает

Во Всемирной Организации Здравоохранения признали, что на сегодняшний день никаких эффективных лекарств против коронавируса не существует. Все слухи том, что такие препараты появились в Китае и Британии не подтвердились.

Эффективных терапевтических средств против коронавируса 2019-nCoV пока не существует, заявил в среду, 5 февраля пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич. Так он прокомментировал сообщения СМИ о якобы эффективном лекарстве, разработанном исследователями Чжэцзянского университета в Китае, и прорывных исследованиях британских ученых. В то же время статистика показывает, что число выздоровевших по отношению к умершим примерно 3 к 1, что говорит об очень высокой смертности от вируса.

БОлше всего на сегодняшний день страдают люди с ослабленным иммунитетом и преклонного возраста.