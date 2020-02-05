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ВОЗ признали, что препаратов против коронавируса не существует. Смертность в то же время — зашкаливает

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Во Всемирной Организации Здравоохранения признали, что на сегодняшний день никаких эффективных лекарств против коронавируса не существует. Все слухи том, что такие препараты появились в Китае и Британии не подтвердились.
Эффективных терапевтических средств против коронавируса 2019-nCoV пока не существует, заявил в среду, 5 февраля  пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич. Так он прокомментировал сообщения СМИ о якобы эффективном лекарстве, разработанном исследователями Чжэцзянского университета в Китае, и прорывных исследованиях британских ученых.  В то же время статистика показывает, что число выздоровевших по отношению к умершим примерно 3 к 1, что говорит об очень высокой смертности от вируса.
БОлше всего на сегодняшний день страдают люди с ослабленным иммунитетом и преклонного возраста.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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