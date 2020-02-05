Февраль 5th, 2020

В суде рассмотрели доказательства избиений Джонни Деппа женой

Легендарный актер Джонни Депп рассказал, что его избивала бывшая жена Эмбер Херд. Он предоставит доказательства суду. Об этом сообщает Daily Mail.

Daily Mail раздобыло записи разговора, где бывшая жена Херд признается, что избивала Джонни Деппа. Эти записи сделаны еще в 2015 году когда они поженились. Депп жалуется, что вынужден уходить, когда Херд злится.

«Я не собираюсь драться с тобой. Ты, черт возьми, ударила меня прошлой ночью. Я уехал вчера вечером, чтобы не допустить большего насилия. Детка, я уже говорил тебе об этом, я до смерти боюсь, что мы устроим где-то место преступления. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу быть твоим мужем, хорошим мужем», — говорит Депп.

Депп пожаловался, что жена бросала в него предметы. Он отметил, что она разрушила его репутацию ради собственной выгоды.

«Я била тебя. Прости, что не ударила тебя по лицу как следует. Дорогой, тебя не избили. Если я бросалась кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит», — говорит Херд.