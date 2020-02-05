Февраль 5th, 2020

В Пентагоне показали первые дистанционно управляемые истребители

EA-18G U.S. Navy

Американский концерн Boeing совместно с ВМС США провел испытания системы дистанционного пилотирования палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Согласно сообщению концерна, в испытаниях использовались три EA-18G, два из которых управлялись дистанционно оператором из третьего самолета. Испытания признаны успешными.

Выполнение боевых задач нередко предполагает необходимость захода в опасную зону с риском потерять экипаж боевого самолета. Кроме того, ВВС и ВМС США испытывают дефицит летчиков, который негативно влияет на боеготовность. Предполагается, что дистанционное управление позволит решить эти и некоторые другие проблемы.

Состоявшиеся испытания были демонстрационными, то есть были призваны показать военным концепцию дистанционного управления несколькими боевыми самолетами. В общей сложности во время испытаний были выполнены четыре полета, в ходе которых дистанционно управляемые самолеты выполнили 21 задание. Подробности не раскрываются.

Целью демонстрационных испытаний было показать, что дистанционно управляемые самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G, которые также могут вести радиоэлектронную разведку, способны расширить зону разведки без необходимости пилотируемому самолету с экипажем заходить в опасную зону.

Как сообщает AFP, в дистанционно управляемых самолетах EA-18G во время полета находились летчики. Они должны были перехватить управления в случае, если бы оператор потерял контроль над их самолетами.