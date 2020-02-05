В Британии через 15 лет не будет бензиновых и дизельных автомобилей

К 2050 году Великобритания планирует опустить до нуля уровень выхлопных газов, которые производятся жителями страны. При этом сейчас автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями занимают 90% рынка Великобритании. Многие эксперты отмечают, что пока электрокары в Великобритании стоят слишком дорого, а в стране практически нет пунктов подзарядки.

Помимо Великобритании, еще несколько европейских стран планируют запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К 2025 году Норвегия намерена до нуля снизить уровень выхлопных газов в стране, Дания запретит продажу машин с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года, а с 2035 — гибридных. Франция собирается запретить продажу таких машин к 2040 году.