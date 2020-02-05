Февраль 5th, 2020

В армию в Украине начали забирать после школы в обязательном порядке — Бутусов

В армию в Украине будут забирать из школы в обязательном порядке и разщговоры об отсрочке не идут. Об этом написал известный волонтер и бывший советник министра обороны Юрий Бутусов. Причем процесс уже пошел по областям. Школьники будут получать повестки в связи этом прямо во время сдачи ЗНО.

«Вы же ж помните о том, что во время «плохого Порошенко» призывали в армию только с 20-ти лет. А при «хорошем Зеленском» решили не мелочиться, чего уж там, и решили призывать с 18-ти.

На пальцах — пошел в школу в 7, просидел за партой 11 лет, отгулял выпускной, да и айда в армию!