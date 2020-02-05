 
 
Февраль 5th, 2020

В армию в Украине начали забирать после школы в обязательном порядке — Бутусов

В армию в Украине будут забирать из школы в обязательном порядке и разщговоры об отсрочке не идут. Об этом написал известный волонтер и бывший советник министра обороны Юрий Бутусов. Причем процесс уже пошел по областям. Школьники будут получать повестки в связи этом прямо во время сдачи ЗНО.

«Вы же ж помните о том, что во время «плохого Порошенко» призывали в армию только с 20-ти лет. А при «хорошем Зеленском» решили не мелочиться, чего уж там, и решили призывать с 18-ти.

На пальцах — пошел в школу в 7, просидел за партой 11 лет, отгулял выпускной, да и айда в армию!

Две недели назад был такой вот себе шум в соцсетях, возмущения. И министр обороны выступил с разъяснением, что призывать с 18-ти лет будут только по добровольному абсолютно желанию.

Ага… А главы ОГА начали выдавать распоряжения о том, что призывать таки с 18-ти, во исполнение Указа Президента Украины. И тут конечно они ничего не нарушают, они действительно механически задействованы в процессе выполнения Указа.

И скоро повестки 18-ти летним пойдут. Буквально вот, сидит сынка в школе, готовится к ЗНО, а мамка дома повестку получает.

Сделали сами себя.. вместе.» — написал Юрий Бутусов у себя в блоге, и разместил изданное распоряжение главы Винницкой ОГА.

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Category: Новости, Украина ﻿
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