Февраль 5th, 2020

Ученые узнали как йога улучшает работу мозга





Регулярные занятия йогой могут повысить уровень определенных химических веществ в мозге, как показало исследование. Следовательно, йога способна предотвратить депрессию.





Исследователи выяснили, что при регулярных занятиях йогой увеличивается уровень молекул трансмиттеров GABA, которые регулируют активность мозга. Всего одно занятие йогой еженедельно поддерживает уровень этих химических веществ на высоком показателе. Результаты исследования помогут лучше справляться с депрессивными симптомами, они опубликованы журналом Journal of Alternative and Complementary Medicine. Ученые наблюдали за группой из 30 пациентов с клинической депрессией.



Исследователи из Бостонского университета разделили этих людей на две группы. Все практиковали занятия хатха-йогой, а единственная разница между двумя группами заключалась в том, какой именно количество 90-минутных уроков они получали на дому. Так, в первой группе было три еженедельных занятия йогой, а во второй — два занятия. Участники проходили через магнитно-резонансную томографию мозга до первого занятия и после последнего. Уровень клинической депрессии оценивался по специальной шкале симптомов.



Результаты исследования показали, что в обеих группах есть улучшения симптомов депрессии через три месяца. МРТ показал, что уровень молекулы GABA повышался после трёх месяцев йоги, если сравнивать его с временем до начала занятий. На повышенных показателях эта молекула оставалась приблизительно 4 дня после последнего занятия, но через 8 дней все возвращалось к норме.Исследование убедительно продемонстрировало способность йоги позитивно воздействовать на симптомы клинической депрессии.