Февраль 5th, 2020

Тарантино рассказал о судьбе Рика Далтона после финала «Однажды… в Голливуде»

У Квентина Тарантино уже пытались выведать, как сложилась дальнейшая жизнь героя Леонардо ДиКаприо после безумного финала «Однажды… в Голливуде», на что он ранее отвечал лишь намёками. Однако сейчас изданию The Wrap удалось разговорить постановщика.

Тарантино сообщил, что происшествие с хиппи и огнемётами оказалось в центре всеобщего внимания. Особенно, учитывая тот факт, что молодые люди были сожжены тем самым огнемётом, который Рик Далтон использовал в одном из своих самых важных фильмов. Поэтому актёр вновь стал популярным и привлёк к себе общественность.

По словам режиссёра, Далтону предложили несколько новых студийных проектов и он стал чаще появляться на экране как второстепенный актёр. Хоть фильмы и были малобюджетными, он стал неплохо зарабатывать на хороших сериалах. Также Тарантино перечислил названия всех проектов, в которых после финала появился Рик и добавил, что его судьба сложилась хорошо.

Напомним, что «Однажды… в Голливуде» получил 10 номинаций на «Оскар», включая «Лучший фильм».