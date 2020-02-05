США готовят новые санкции против Nord Stream 2

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против проекта Nord Stream 2 в случае, если Россия попытается достроить его самостоятельно. Сенат и палата представителей держат наготове новый санкционный законопроект, который может ударить по европейским инвесторам в трубопровод, а также по компаниям, которые будут закупать газ, если он когда-либо начнет поступать в Германию.Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в Вашингтоне, санкции могут последовать очень быстро — в феврале или марте. Американские законодатели твердо намерены поставить крест на проекте и превратить его груду железа на дне Балтийского моря стоимостью 10 млрд долларов.

Декабрьский пакет американских санкций остановил работы 24 декабря, когда проложить оставалось 160 км трубы. Суда швейцарской Allseas, способные завершить работы за несколько недель, покинули Балтийское море 24 декабря — через несколько дней после того, как сенатор Тед Круз в письме исполнительному директору Эдварду Хеереме пригрозил стереть компанию с экономической карты мира.

Россия способна достроить трубопровод самостоятельно, единственный вопрос — это сроки, заявил 11 января президент РФ Владимир Путин после встречи с кацлером Анлегой Меркель в Кремле. По словам Путина, потребуется около года: «До конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает».

Германия не планируют предоставлять России технологическую помощь, сказал Handelsblatt высокопоставленный немецкий дипломат. Компании ФРГ опасаются санкций и не будут рисковать бизнесом.

Берлин надеется на дипломатию. «Мы ведем кампанию за отмену американских санкций, чтобы реализация Nord Stream 2 не откладывалась дальше», — объяснил дипломат.

Для завершения строительства может быть задействовано судно «Академик Черский», говорил в декабре глава Минэнерго Александр Новак. Это трубоукладчик китайского производства, который «Газпром» купил в 2016 году после того, как как оказался под технологическими санкциями США.

Впрочем, в своем нынешнем состоянии судно выполнить работы не способно. 30 декабря «Газпром» через сайт госзакупок объявил тендер на дооборудование за 14 млн долларов.

Судов-трубоукладчиков собственного производства, которые могли бы достроить «Северный поток-2», у России нет, заявил 24 декабря глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов. По его словам, проектирование может занять полтора-два года, а строительство 3-4 года.