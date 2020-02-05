США готовят новые санкции против Nord Stream 2

Декабрьский пакет американских санкций остановил работы 24 декабря, когда проложить оставалось 160 км трубы. Суда швейцарской Allseas, способные завершить работы за несколько недель, покинули Балтийское море 24 декабря — через несколько дней после того, как сенатор Тед Круз в письме исполнительному директору Эдварду Хеереме пригрозил стереть компанию с экономической карты мира.
Россия способна достроить трубопровод самостоятельно, единственный вопрос — это сроки, заявил 11 января президент РФ Владимир Путин после встречи с кацлером Анлегой Меркель в Кремле. По словам Путина, потребуется около года: «До конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает».
Для завершения строительства может быть задействовано судно «Академик Черский», говорил в декабре глава Минэнерго Александр Новак. Это трубоукладчик китайского производства, который «Газпром» купил в 2016 году после того, как как оказался под технологическими санкциями США.
Впрочем, в своем нынешнем состоянии судно выполнить работы не способно. 30 декабря «Газпром» через сайт госзакупок объявил тендер на дооборудование за 14 млн долларов.
Судов-трубоукладчиков собственного производства, которые могли бы достроить «Северный поток-2», у России нет, заявил 24 декабря глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов. По его словам, проектирование может занять полтора-два года, а строительство 3-4 года.
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