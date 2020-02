Февраль 5th, 2020

Селена Гомес сделала эротичную фотосессию и рассказала о тяжелой болезни

Селена Гомес сделала эротичную фотосессию и рассказала о тяжелой болезни — волчанка все еще дает о себе знать и ей периодически приходится ложиться клинику для поддержания здоровья. 27-летняя Селена Гомес стала главной героиней нового номера журнала Dazed. Певица, которая не так давно презентовала свой новый альбом Rare, снялась в фотосессии для издания, а также рассказала, как все жизненные проблемы на пути помогли ей закалить характер.

В 2012 году Гомес диагностировали волчанку, а в 2017-м она пережила пересадку почки — Селена убеждена, что эти трудности сделали ее только сильнее и научили понимать, что действительно важно.

Селена Гомес

Есть вещи, которые лучше бы со мной не случались вообще. Но без них я бы не стала примером и поддержкой для тех людей, которым пришлось пройти через то же самое. Как раз по этой причине я и решилась на написание песни Lose You To Love Me — я надеялась, что она поможет многим людям исцелиться и понять, что они не одиноки со своими проблемами. С выпуском этой песни я также отпустила то, что так долго хранила в своей душе. Поэтому я благодарна судьбе за все нехорошие главы в моей жизни. Я стала гораздо сильнее и мужественнее,

— рассказала Селена.

Гомес также вспомнила, как публично рассказала, что больна волчанкой, а также призналась, что ей периодически приходится бороться с затяжной депрессией и паническими атаками, которые являются побочными эффектами этой болезни, но при этом требуют отдельного лечения.

Селена также рассказала о работе над новым альбомом. Певица призналась, что очень боялась провалиться после релиза Rare, ведь это ее первая серьезная работа после выпуска альбома Revival в 2015 году. Вопреки ожиданиям Гомес, ее новый сборник песен оказался очень успешным — певица говорит, что очень рада такой реакции поклонников и искренне гордится своей музыкой.