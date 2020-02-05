Февраль 5th, 2020

Селена Гомес рассказала, почему питает большую ненависть к Джастину Биберу

Известная певица Селена Гомес рассказала в интервью, почему питает большую ненависть к Джастину Биберу. Ранее уже было известно, что одно упоминание Бибера вызывает у Селены приступы ненависти. Причем все закончилось даже истерикой на днях, после того, как девушка обнаружила у себя дома старые вещи своего бывшего возлюбленного. Теперь же, после колоссальной истерики, Гомес объяснилась в утреннем телешоу на канале CBC что причина лежит в многолетнем предательстве Бибера. Исполнительница назвала отношения с Джастином Бибером «одной из самых сложных частей своей жизни».

По словам Селены, Джастин неоднократно предавал ее в самый неподходящий момент, вплоть до того, что флиртовал со своей будущей девушкой — Хейли Болдуин, когда Гомес ожидала в больнице на проведение очень сложной операции.

«Я была на грани жизни и смерти — понимаете, а в это время Джастин переписывался со своей подругой, отпуская двусмысленные шуточки. Мне это было очень неприятно.» — пояснила Селена Гомес ведущей. По ее словам когда Бибер бросил ее сразу после операции, для девушки это не было сюрпризом, ведь к тому все шло уже давно, но когда он просто исчез и не отвечал на телефонные звонки, в то время как Селена находилась еще в больнице, это вывело ее из равновесия.