Февраль 5th, 2020

Первый фильм в истории человечества оцифровали искусственным интеллектом в высоком качестве и наложили звук

Самый первый фильм в истории человечества оцифровали в высоком качестве и наложили звук. Знаменитое прибытие поезда братьев Люмьер теперь выглядит совершенно по-другому, с чем вы можзете убедиться благодаря сложной работе студии Denys Sexy IT. Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота́» (фр. L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat) — немой документальный короткометражный фильм 1896 года; один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер. В русскоязычных источниках фильм также упоминается как «Прибытие поезда» и «Прибытие почтового поезда», самый знаменитый фильм братьев Люмьер.

Оригинальный видеоряд был обработан нейросетью для увеличения частоты кадров. Оригинал для сравнения:



