Февраль 5th, 2020

Самые огромные монолиты на Земле — составлен список

Институт вулкани в Гонолулу составил список самых больших миолотитов на поверхности Земли, и опубликовал его в официальном отчете. А мы можем насладитсья фотографиями этих удивительных объектов.

Любые горы обычно представляют спрессованную породу, но иногда на Земле попадаются и цельные камни. Их размер может быть огромен – некоторые способны поспорить с городом по размеру. Ученые называют их монолитами и даже классифицировали самые крупные из них.





Эль-капитан, США

Гора нависает над долиной Йосемити. Эль-капитан считается крупнейшим в мире гранитным монолитом. Его вершина находится на высоте 910 метров. Это излюбленное место альпинистов и бейсджамперов.

Огастус, Австралия

Находится монолит на территории одноименного национального парка в Австралии. Геологическое образование возвышается над окружающей равниной на 860 метров. Площадь, которую занимает монолит, составляет 47,95 кв.км.

Гибралтарская скала, Гибралтар

Монолитная известняковая скала высотой 426 метров образовалась около 200 млн лет назад в результате столкновения Африканской и Евразийской тектонических плит. Внутри скалы находится более 100 пещер, сформировавшихся вследствие вымывания кальцита из известняка. Скала образует полуостров, на западном склоне которого располагается сам город и заповедник берберийских макак.

Бен-Амера, Мавритания

Монолит расположен в Мавритании, недалеко от границы с Западной Сахарой. Высота геологического образования составляет 400 метров.

Сахарная голова, Бразилия

Одна из визитных карточек Рио-де-Жанейро была создана самой природой. Образовалась гора в результате выветривания интрузивных магматических пород, оказавшихся на земной поверхности. Состоит монолит из гранита и кварца и поднимается над окружающим ландшафтом на 396 метров.

Девилз-Тауэр, США

Монолит вулканического происхождения считается старейшим «национальным монументом» США. Возраст Девилз-Тауэр оценивается учеными от 225 до 195 миллионов лет. Образовался монолит из магматического расплава, который поднялся из глубин и застыл. Высота монолита составляет 386 метров.

Пенья-де-Берналь, Мексика

Гора высотой в 350 метров сложена дацитом — высокосиликатной магматической вулканической породой. По мнению геологов, сформировался монолит во времена юрского периода.

Улуру, Австралия

Массивная оранжево-коричневая скала овальной формы сформировалась около 680 млн. лет назад. Находится она посреди пустыни. Длина монолита составляет 3,6 км, ширина — около 3 км, а возвышается гора на 348 метров. В основании горы имеются пещеры, в которых сохранились древние рисунки.

Стоун-маунтин, США

Гранитный монолит высотой 250 метров имеет более 8 км. в окружности. Гору украшает крупнейший в мире резной барельеф «Мемориал Конфедерации», имеющий площадь около 12000 кв.м.

Сигирия, Шри-Ланка

Над окружающей равниной скала возвышается на 170 метров. Монолит образовался в результате вулканических процессов и выброса магмы, предположительно происходивших около 2 млн. лет назад. На вершине горы когда-то располагался дворец-цитадель. Сейчас от дворцового комплекса остались только лапы льва у подножия монолита. С 1982 года Сигирия находится под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

Моро, США

Возраст этого гранитного монолита в форме купола оценивается в 100 млн. лет. Относительная высота Моро составляет 75 метров. На вершину монолита можно подняться по лестнице, состоящей из 400 ступенек.