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Российской сборной запретили участвовать в чемпионате мира по футболу — 2022

Арабский канал beIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022.

 

Александр Головин в матче против сборной Испании

Александр Головин в матче против сборной Испании

 

Официального подтверждения от ВАДА пока не последовало, но претензии к российским спортсменам у организации давно. Так, в январе ВАДА обнаружила манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Ранее было принято решение об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, но чемпионат мира по футболу прежде под этот запрет не попадал.

 

Артем Дзюба

Артем Дзюба

 

Также информацию об отстранении не подтвердили в самом РФС.

Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году,

— цитирует футбольный союз издание «Спорт-экспресс».

 

 

Category: Новости, Россия ﻿
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