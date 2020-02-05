Россиян начали готовить к вечному правлению генсека Путина

Запустив самую масштабную с начала 1990х реформу Конституции, российские власти, похоже, начинают пиар-кампанию для сценария, в котором граждане просят действующего президента Владимира Путина остаться у власти после 2024 года.Во вторник в эфире телеканала «Россия 24» об идее продлить полномочия президента Путину рассказала завкафедрой Череповецкого государственного университета Алена Смыслова.

В ходе встречи с общественностью города она спросила, имеет ли смысл проводить президентские выборы в 2024 году после намеченного на весну-2020 конституционного плебисцита. Запланированное голосование — это своего рода «вотум доверия человеку, который внес поправки», сказала она.

«Имеет ли смысл потом проводить еще выборы президента Российской Федерации, если уже сейчас, на этом этапе мы свою позицию обозначим? Проголосовав сейчас, мы можем продлить ваши полномочия. И будем понимать, что у нас впереди шесть лет стабильности, еще шесть лет поддержки образовательных проектов», — объяснила она.

Заданный вопрос, по словам Смысловой, — не ее личная идея: вопросы о поправках в конституцию задают ученики и студенты. «И нам, взрослым, надо понимать, что им отвечать», — сказала она.

Путин в ответ заявил, что вносил поправки в Конституцию «не для того, чтобы продлить свои полномочия». Однако о планах на период после 2024 года умолчал.

«Если мы будем проводить, а я надеюсь это произойдет в обозначенные сроки, всенародное голосование, то это по сути плебисцит. Это по сути волеизъявление граждан. Я это и предложил для того, чтобы… эти поправки были приняты или не приняты. Если приняты, то никто не мог бы сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии… Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — сказал Путин.

Он добавил, что поправки в Конституцию были «продиктованы просто жизнью». «За время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать», — объяснил Путин.

В качестве примера он привел муниципальную власть, которая сейчас не связана напрямую с государством, а после реформы будет встроена в единую властную вертикаль.

ГосДума в первом чтении приняла проект поправок в Конституцию 23 января. По словам Путина, в планах «уложить» реформу в 3-месячный срок.

В результате реформы в России будет закреплен статус нового органа власти — ГосСовета, который существует с 2000 года, однако имеет лишь совещательные функции.

Поправки предлагают передать ему три вида полномочий, который сейчас закреплены за президентом. Это обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти», «определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации», а также определение «приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

Перечень полномочий Госсовета и его место в иерархии российской власти в дальнейшем могут быть расширены. Согласно поправкам, его статус определит федеральный закон, который будет принят отдельно и на всенародное голосование выноситься не будет.