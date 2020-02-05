Февраль 5th, 2020

Ракетные испытания в Израиле, 31.01.20

пятницу, 31.01.20, около 11:00 пресс-служба МО Израиля объявила об испытаниях новой ракетно-двигательной установки («Маарехет hанаа Ракетит»), осуществлённых утром с базы ВВС Пальмахим в центре страны. Испытания проводились в соответствии с заранее определённым расписанием и прошли по плану. На время проведения испытаний маршруты самолётов, совершавших вылеты и посадки в аэропорту имени Бен-Гуриона, были отклонены на север от обычных маршрутов.







Что именно испытывалось? Как правило, подобные испытания связывают с испытаниями ракет семейства «Иерихон». Однако, обычно такие испытания проводят раз в два года.

Сайт newsru написал, что «в сообщении [МО] сказано, что речь идёт об РДУ противоракетной системы ‘Хец’, без указания дополнительных подробностей». Однако другие источники связь испытаний с «Хец» или системами ПРО не подтверждают. Сайт ynet написал, что был испытан двигатель, который «могут использовать ракеты различных типов». Сайты maariv и walla написали о двигателях, которые «по сообщениям иностранной печати могут использоваться на ракетах большой дальности». Сайт mako написал следующее: «По иностранным публикациям, Израиль разрабатывает БР типа ‘Йерихо’. Утренние испытания по-видимому имели своей целью улучшить возможности запуска ракет и увеличить их дальность. Эти ракеты производятся на IAI и заводе ракетных двигателей ‘Томер’ и используются и на ракете-носителе ‘Шавит’, с помощью которых запускаются в космос израильские фото-спутники семейства ‘Офек’».