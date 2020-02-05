Февраль 5th, 2020

Принц Уильям рассказал, какие книги читает своим детям на ночь

38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям прибыли с визитом в Южный Уэльс, где они встретились со спасателями, сталеварами и посетили кафе-мороженое. Там супруги пообщались с местными жителями, и, как это обычно и бывает во время официальных встреч герцогов Кембриджских, темой разговора вскоре стали дети Кейт и Уильяма: шестилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи.

Когда принц Уильям заметил ребенка, читающего книгу английской писательницы Джулии Дональдсон «Верхом на помеле», он сказал, что постоянно читает ее и своим детям. А затем пошутил, что это много раз его спасало, когда он укладывал их спать.

Я сказал ей: «Вы хоть понимаете, сколько родителей, укладывающих детей спать, вы спасли?»

— рассказал он о своем разговоре с писательницей.

Принц Уильям с детьми: принцем Луи, принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем

Уильям отметил и другого английского автора — Дэвида Уоллиамса.

Он тоже пишет отличные книги для детей, но более старшего возраста. Я читал одну, и она мне очень понравилась,

— сказал принц Уильям.

Во время своего визита супруги также посетили боксерский клуб, где им подарили маленькие боксерские перчатки для их детей. Подарки оказались весьма кстати — принц Уильям пришел в настоящий восторг.

Большое спасибо, они прекрасны. Джордж уже присматривается к груше, нужно начинать смолоду,

— отметил он.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем

В то время как Кейт и Уильям были в Южном Уэльсе, за их детьми присматривала их няня Мария Тереза Туррион Борралло. Герцоги Кембриджские всегда стараются вернуться со своих официальных мероприятий до того, как их дети лягут спать: так, их не раз видели возвращающимися на вертолете в Кенсингтонский дворец, где Джордж, Шарлотта и Луи ждали их снаружи.