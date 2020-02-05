Февраль 5th, 2020

Правительство подсчитало экономический рост Украины в 2019 году

По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, экономика Украины в 2019 году выросла на 3,3%.

Об этом говорится в Обзоре экономической активности Минэкономики.

Отмечается, что экономический рост в 2019 году остался почти на том же уровне, что и в 2018 году. Однако рассчитаный правительством показатель еще не является окончательным. Окончательные данные должена предоставить Государственная служба статистики.

По данным правительства, в 2019 году изменились драйверы экономического роста: производство товаров замедлилось, а в конце года даже упало.

«Также несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, замедлился рост сельского хозяйства. Тем не менее, высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сфере услуг », — отмечают в Минэкономики.

Среди ключевых факторов, наибольшее влияние на экономический рост в правительстве называют укрепление курса гривны, рост покупательной способности граждан и рекордные урожаи.

Ранее во Всемирном банке ожидали, что экономика Украины по итогам 2019 году вырастет на 3,6%.

По последним данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2019 украинская экономика выросла на 4,1% в годовом измерении. Во втором квартале 2019 экономический рост в Украине составил 4,6%, в первом квартале — 2,5%.