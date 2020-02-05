Февраль 5th, 2020

Популярные антивирусы для Android представляют потенциальную опасность





Специалисты из VPNPro провели исследование, в рамках которого была проанализирована работа 15 популярных антивирусных приложений для мобильной платформы Android. В результате было обнаружено, что 6 из 15 программ запрашивают привилегии, не требующиеся для их функционирования. Речь идёт о разрешениях на доступ к камере и микрофону устройства, внутренней памяти, звонкам и др. Это означает, что данные приложения являются потенциально опасными, поскольку могут использоваться для сбора конфиденциальной пользовательской информации.





Для работы антивирусных приложений требуется ряд привилегий. Стандартные разрешения, такие как доступ к Bluetooth или сети Интернет, помечаются Google как неопасные и предоставляются по умолчанию. Однако разрешения, которые могут повлиять на конфиденциальность данных или нормальную работу устройства, помечаются как опасные, и пользователь должен самостоятельно согласиться с их предоставлением для того или иного приложения. Помимо прочего, к опасным разрешениям относят возможность использования микрофона, камеры, совершение звонков и отправку SMS-сообщений, чтение и запись файлов и др. Главная проблема заключается в том, что многие приложения запрашивают больше разрешений, чем требуется для их функционирования.





Специалисты отмечают, что разработчики 12 из 15 антивирусных приложений территориально располагаются в Китае и Гонконге. Некоторые из них в прошлом уже были уличены в мошенничестве с рекламными приложениями. Что касается конкретных результатов, то специалисты VPNPro выделили 6 приложений, которые потенциально могут оказаться наиболее опасными, поскольку в процессе работы они запрашивают привилегии, которые им не нужны для реализации заявленных функций. Среди них такие популярные программы, как Clean Master (1 млрд загрузок), Security Master (500 млн загрузок), Antivirus Free 2019 (10 млн загрузок) и др.