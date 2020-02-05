Февраль 5th, 2020

Помощь при организации похорон: как выбрать ритуальную службу?

Ни один житель Беларуси, впрочем, это же относится и ко всем людям, не сможет убежать от гостьи с косой. Как бы он не пытался это сделать. Радует здесь только то, что никто не знает, когда произойдет такая встреча. Ведь это означает, что к ней надо бы подготовиться заранее. А так уже родственникам приходится заботиться относительно организации похорон. И как это сделать правильно?

Этапы организации похорон

Не играет роли, в каком возрасте человек покидает этот мир, но похороны в Беларуси должны проходить по определенному сценарию. Правда, сама панихида может отличаться, потому что она бывает не только светской, но и религиозного типа. Во втором случае понадобятся некоторые дополнительные ритуальные товары. Например, это касается свечей и подсвечников, икон, да и в гроб нужно еще кое-что положить. Все это потребуется для ритуала, который называется отпеванием.

Еще в первый день, практически в первые минуты после смерти человека, родственники обязательно должны вызвать врача. Он дает письменное подтверждение о летальном исходе. Потом должны прийти сотрудники милиции, которые также составляют свой акт. А дальше приходится заниматься такими моментами:

- оформлением нескольких документов;

- покупкой гроба и остальных ритуальных атрибутов;

- решением вопроса в пользу погребения или кремации;

- заказом поминального обеда в кафе.

Перевозить покойника по городу разрешается только в таком спецтранспорте как катафалк. Его надо арендовать в ритуальном агентстве.

Выбор ритуального агентства

В любом городе Беларуси есть свои организации, которые предлагают услуги по организации похорон. Вот только часто возникает вопрос относительно того, во сколько они обходятся заказчикам. Все это по той причине, что такие компании имеют непосредственное отношение к теневому похоронному бизнесу. Переплата бывает существенная, и многие люди об этом задумываются только после похорон. И каким способом решить возникшую проблему? Надо ведь и деньги сэкономить, да и в качестве предлагаемых ритуальных услуг убедиться.

Все это удастся решить при помощи компании под названием ООО «Городская ритуальная служба». Не стоит терять время на поиски ее в городе, так как все теперь решается при помощи Интернета. Достаточно зайти на сайт https://ritual.by/ и посмотреть, что за условия там предлагаются. Здесь удастся заказать полный пакет услуг, что означает похороны «под ключ». Но есть вариант и с выбором чего-то конкретного. Надо обратить внимание еще и на то, что на этой же площадке предлагаются и ритуальные товары. Покупать их здесь можно как в обычном интернет-магазине.