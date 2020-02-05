Поисковая система Яндекс обвалилась

В работе «Яндекса» зафиксирован масштабный сбой. Как сообщается на сайте Downdetector, его пик пришелся на 16:34. Многие пользователи пожалуются на некорректную работу почтового сервиса «Яндекса», а также «Яндекс.Такси» и сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв». Некоторые сообщили, что с их устройств перечисленные сервисы оказались полностью недоступны.

Как следует из предоставленной на интерактивной карте сбоев информации, проблемы были зафиксированы только на территории России. При этом больше всего пользователей, которые не смогли воспользоваться сервисами «Яндекса», находилось в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

На сайте Downdetector отмечается, что предыдущий сбой в работе «Яндекса» произошел 27 января.