Февраль 5th, 2020

Неонацистское движение The Base в США управляется с РФ

Ринальдо Назарро, основатель и лидер американской военизированной неонацистской группировки The Base («База»), руководит организацией с России. Назарро, который использует псевдонимы «Норманнское копье» и «Римский волк», менее двух лет назад уехал из Нью-Йорка в Санкт-Петербург, сообщает сайт Информационное сопротивление.







Об этом говорится в журналистском расследовании BBC.



Видео, размещенное в сети в марте 2019 года, показывает, что Наззаро находится в России и одет в футболку с изображением Владимира Путина и словами «Россия, абсолютная власть». Также в расследовании ВВС говорится, что у Назарро есть русская жена, а также элитная собственность в центре Санкт-Петербурга, купленная на ее имя в июле 2018 года — в том же месяце, когда ФБР датировало создание «Базы».



Сегодня неонацистская The Base является одним из основных объектов антитеррористической деятельности ФБР.



На прошлой неделе ФБР арестовало семерых участников группировки «База». В зависимости от роли каждого их обвинили в незаконном хранении оружия, подготовке убийства и вандализме. Эти аресты и привлекли внимание к «Базе», о существовании которой стало известно в 2018 году.



Ее последователи выступали против темнокожих и евреев, вербовали новичков с военной подготовкой для совершения терактов, хотели развязать расовую войну и создать собственное государство на тихоокеанском северо-западе. Издание The Guardian выяснило, Наззаро, который живет в России, может быть связан с российскими властями.