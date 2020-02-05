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«Милашка» — Милла Йовович показала, как кормит грудью дочь

Актриса Милла Йовович показала, как кормит свою новорожденную дочь грудью. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На одном из снимков звездная мать запечатлена со спущенным с плеча халатом и новорожденной девочкой возле груди.

Также на фото появляются муж и старшие дети актрисы с новорожденной девочкой. Сообщается, что снимки сделаны в первый час жизни ребенка. Девочку назвали Озиан.

Как сообщила сама актриса, это имя оказалось компромиссным.

Мать Йовович, ее муж и 12-летняя дочь Эвер хотели назвать новорожденную Ларк, а младшая девочка Дашиел и сама актриса — Эллиот. Йовович отмечает, что когда девочка подрастет, то сможет выбрать себе одно имя из этого списка.

О том, что Милла Йовович родила третью дочь стало известно в понедельник, 3 февраля. Также Корреспондент писал о том, что в сети появились фото располневшей Милы Йовович.

 

 

 

 

 

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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