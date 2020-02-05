Февраль 5th, 2020

Меган Маркл и принц Гарри переедут жить к Мадонне в Нью-Йорк

Скорее всего изгнанные из королевского дворца Меган Маркл и принц Гарри переедут жить к Мадонне в Нью-Йорк. Во всяком случае, как пишут американские таблоиды, пара всерьез рассматривает такую возможность, тем более, что само предложение исходит от певицы.

Решение 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри сложить с себя королевские полномочия поддержали многие поклонники пары. Вступились за них и знаменитости, которые с пониманием отнеслись к желанию герцогов Сассекских жить жизнью простых обывателей. Высказаться по этому поводу вчера решила и 61-летняя Мадонна. Она обратилась к герцогам с предложением арендовать у нее квартиру в Нью-Йорке.

В ролике, опубликованном звездой, она сидит перед зеркалом, готовится к выступлению и рассказывает о преимуществах своих апартаментов.

В ней две комнаты, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял. Не уезжайте в Канаду, там скучно,

— обратилась к паре певица.

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри обосновались в Канаде, где они арендовали дом на острове Ванкувер, в котором живут вместе с девятимесячным сыном Арчи. О том, чтобы периодически жить в США, супруги тоже размышляют. Однако пока они, по сообщениям инсайдеров, рассматривают Калифорнию: туда они хотят отправиться на лето. Впрочем, предложение Мадонны звучит весьма заманчиво — как знать, может быть, они и изменят свои планы.

Меган же в Северной Америке чувствует себя как рыба в воде и рада была вернуться к прежней жизни. Однако принц Гарри пока все еще сильно скучает по родине и периодически прилетает в Англию.