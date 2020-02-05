Февраль 5th, 2020

Майли Сайрус устроила эротичную фотосессию с возлюбленным в постели

Популярная певица Майли Сайрус, которая несколько дней назад официально развелась с мужем Лиамом Гемсвортом, продолжает встречаться с австралийским музыкантом Коди Сімсоном.

Так, на днях избранник певицы опубликовал на своей странице в Instagram довольно откровенные снимки, на которых они вместе позировали в весьма эпатажных образах.

На черно-белых фото Коде позировал с обнаженным торсом, демонстрируя свои татуировки.

Майли же на снимках изображена в более пикантном виде, а именно в черном кружевном полупрозрачном бюстгальтере, стрингах и чулках и с ножницами в руках.

Под фото Коде Коды отметил, что пока большинство знаменитостей находятся на Суперкубке, они с Майли заняты более интересными делами.

«Пока вы на супер-крутом Суперкубке, мы делаем супер-крутые снимки», — написал музыкант.

Поклонники пары высоко оценили откровенные снимки.

«Шикарные, Майли даже слишком сексуальная», «Правильно, зачем вам какой-то Суперкубок, фотки явно лучше», «Вы очень крутые», — написали фоловери в комментариях.