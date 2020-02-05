Февраль 5th, 2020

Мадонна пригласила Меган Маркл и принца Гарри пожить у нее

После отказа от своих королевских полномочий на Меган Маркл и принца Гарри обрушился шквал критики общественности, зато решение герцогов вызывало восхищение определенных звезд. Так, Мадонна публично предложила супругам помощь, заверив, что они могут воспользоваться ее квартирой в Нью-Йорке.

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о своей финансовой независимости, их судьба не дает покоя всему мировому сообществу. Чтобы избежать чрезмерного внимания прессы и назойливых папарацци, пара переехала в Канаду, поселившись в имении в Ванкувере. Однако, как уверяют инсайдеры, герцоги планируют провести лето в Калифорнии. Как оказалось, их место жительства беспокоит даже культовых знаменитостей.

4 февраля, на личной странице попдивы в Инстаграм появился короткий ролик, в котором она обратилась к герцогам . Знаменитость записала видео в гримерке, готовясь к одному из выступлений своего грандиозного тура Madame X.

В непринужденной атмосфере Мадонна пыталась отговорить Меган Маркл и принца Гарри от переезда в Канаду. Певица убеждена, что в этой стране супруги не найдут надлежащих занятий. Певица призналась, что может арендовать собственную квартиру герцогам в Нью-Йорке, приведя несколько неоспоримых аргументов.

«В ней две комнаты, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял. НЕ переезжайте в Канаду, там скучно», — убеждена Мадонна.

Звезда не указала, сколько будет стоить королевским супругам такая роскошь. Однако Меган и Гарри не спешат воспользоваться любезностью попдивы ведь никак не отреагировали на такое неоднозначное сообщение эпатажной Мадонны.