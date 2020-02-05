Февраль 5th, 2020

Китаец с коронавирусом заразил в Чите несколько сот человек





Российские врачи оправдали факт того, что гражданин КНР с коронавирусом в крови был отпущен из поликлиники и пять дней ходил по Чите свободно. Тест на коронавирус нового типа якобы сработал не сразу, сообщает Сибирь.Реалии.

Т-система просто не увидела его в первый раз. Но, когда взяли анализ во второй раз, концентрация была достаточная, чтобы система определила наличие заболевания», — цитирует « Чита.ру » зав лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкалье.



Медики признали, что определить вирус в крови человека на протяжении инкубационного периода очень сложно из-за его низкой концентрации. Врачи считают, что в Чите китаец мог заразить несколько сот человек.