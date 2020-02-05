 
 
Февраль 5th, 2020

Китаец с коронавирусом заразил в Чите несколько сот человек



Российские врачи оправдали факт того, что гражданин КНР с коронавирусом в крови был отпущен из поликлиники и пять дней ходил по Чите свободно. Тест на коронавирус нового типа якобы сработал не сразу, сообщает Сибирь.Реалии.

Т-система просто не увидела его в первый раз. Но, когда взяли анализ во второй раз, концентрация была достаточная, чтобы система определила наличие заболевания», — цитирует «Чита.ру» зав лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкалье.


Медики признали, что определить вирус в крови человека на протяжении инкубационного периода очень сложно из-за его низкой концентрации. Врачи считают, что в Чите китаец мог заразить несколько сот человек.

Category: Новости, Россия ﻿
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