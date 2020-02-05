Февраль 5th, 2020

Как Дубилет статистикой занимался. Интересные факты

Аналитики сравнили данные электронного переписи, представленные Кабмином в конце января и Государственной службы статистики. Они обнаружили, что данные по всем пунктам идентичны, только результаты Кабмина умножені на 0,888. Это заставляет их предположить фальсификацию.

Сравнить результаты электронного переписи данным Госстата решили сотрудники Украинского центра общественных данных.

«Трудно объяснить причину такого желания, но решили мы посмотреть, насколько поло-возрастная структура населения, представленная в» Оценке … «, коррелирует с данными, которые содержит этот сайт Государственной службы статистики Украины», — говорится в сообщении на сайте организации.

Представители Центра обнаружили, что и в представленных Дубилетом результатах электронной переписи, и в официальных данных Госкомстата сохраняется примерно одинаковое соотношение между половозрастными группами.

«И здесь закралось подозрение. А что, если никакой» экстраполяции «на самом деле не было? А было тупо умножения данных Госкомстата на коэффициент 0,888 (или 88,8%)? А незначительные различия в соотношениях — это лишь результат округления (так как не комильфо указывать в заключении, у нас 8110 378,392 (триста девяносто две тысячные) лиц подсчитано) «, — предположили исследователи.

Умножив данные Госкомстата на 0,888, они получили результаты, которые практически совпадают с результатами электронной переписи. Результат, по их словам, совпал только для одной половозрастной группы — женщин 15-24 лет (1 млн 741 тыс. Человек вместо 1 млн. 740 тыс. Человек).

«Итак, подведем итоги. Во-первых, Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и бессмысленно», — считают в Украинском центре общественных данных.

Напомним, население Украины, согласно данным так называемого электронной переписи состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн ​​289 тыс. Человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.