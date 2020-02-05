Февраль 5th, 2020

Кабмин привязал зарплаты топ-чиновников к средней зарплате по стране.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Кабмина поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Как сообщает пресс служба главы государства, во время совещания в Офисе Президента во вторник с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады?премьер-министр Алексей Гончарук сообщил Зеленскому, что по заданию задания президента правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

«Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200 — 400% премий — максимальная премия будет не более чем один оклад «, — заявил Гончарук.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет обновляться ежемесячно.

«Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже», — отметил со своей стороны Зеленский.