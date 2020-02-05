Февраль 5th, 2020

Французская школьница назвала ислам «религией ненависти». Это вызвало в стране бурные споры, считать ли это оскорблением

Во Франции разгорелась дискуссия о том, где заканчивается свобода слова и начинается оскорбление чувств верующих после поста в инстаграме 16-летней школьницы Милы, которая назвала ислам религией ненависти. Так она отреагировала на комментарий мусульманина, который назвал ее «грязной лесбиянкой». RTVI рассказывает о конфликте, который вышел за пределы интернета.

18 января школьница из местечка Вильфонтейн Мила вела прямой эфир в своем аккаунте в инстаграме. Разговор зашел о ее сексуальности. После этого один из комментаторов, которого Мила идентифицировала как мусульманина, написал ей в комментарии, что она «грязная лесбиянка». Мила в долгу не осталась и напала на ислам. «Я ненавижу религию. Коран — это религия ненависти», — ответила она обидчику. Также она сказала, что ее нельзя назвать расисткой. «Я сказала то, что думаю, вы не заставите меня сожалеть об этом», — добавила она.

В ответ на Милу посыпались оскорбления. Дошло даже до того, что ей начали угрожать убийством, а ее личные данные разместили в интернете. Практически сразу у Милы появились не только противники, но и сторонники, которые защищали ее право критиковать ислам. Они даже запустили в интернете хэштег #JeSuisMila. Противники школьницы не остались в стороне, они ответили хэштегом #JeNeSuisPasMila. Сама Мила после разгоревшегося скандала извинилась и объяснила свое резкое высказывание тем, что ее задели слова оппонента и она поторопилась.

Постепенно обсуждение слов Милы вышло за пределы интернета. Ситуацию начали комментировать политики и общественные деятели, некоторым даже пришлось извиняться за свое мнение. В частности, министр юстиции Николь Беллубе назвала смертельные угрозы Миле неприемлемыми. Она, правда, также добавила, что нападение на религию было нападением на свободу совести. Позже Беллоубе признала, что такие слова ей лучше было не говорить.

Поддержала слова Милы лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. По ее словам, Мила «смелее, чем весь политический класс за последние 30 лет». Кроме того, она назвала высказывание школьницы устным описанием карикатур издания Charlie Ebdo.

В поддержку Милы высказалось и объединение Humanists International, которое призвало французское правительство встать на сторону свободы выражения мысли и выступить против исламских фундаменталистов. Адвокат школьницы Ришар Малка в интервью Times обвинил левых и феминисток в том, что они проигнорировали историю с Милой. «Именно левые защищают секуляризм в этой стране. Меня огорчает, что в этот раз этого не произошло», — отметил он.

Угрозы вынудили Милу отказаться от посещения школы и деактивировать свой аккаунт в инстаграме. Ей решил помочь ректорат Академии Гренобля, который пытается найти безопасное для нее заведение. На высказывание Милы обратила внимание и прокуратура, которая начала проверять ее слова на предмет разжигания ненависти. Угрозы критиков школьницы также проверяют. Позже прокуратура признала слова Милы ее личным мнением о религии и не стала заводить дело.

3 февраля Мила пришла в программу Quotidien на телеканал TMC. Она извинилась перед людьми во всем мире, которые исповедуют свою веру, и сказала, что сожалеет о вульгарности своих слов. При этом она пояснила, что не жалеет о том, что она вообще высказалась, так как это была ее мысль. По словам Милы, ей пришлось перестать ходить в школу из-за страха, что ее могут облить кислотой, раздеть догола или похоронить заживо.

Тема отношения к исламу в современном западном обществе особенно актуальна для Франции, где проживают около 5,7 миллион мусульман. Это почти 9% от общей численности населения и самая большая доля мусульман среди стран Евросоюза.