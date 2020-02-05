Февраль 5th, 2020

«Это манипуляция»: участница встречи с Помпео опровергла его слова о «потерянном Крыме»

Экс-заместитель главы Министерства информационной политики Украины Эмине Джапарова опровергла информацию о том, что на одной из встреч в Киеве госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть оккупированный Россией Крым.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Она назвала манипулятивным материал, который появился в издании «Новое время», в котором журналисты, ссылаясь на участников мероприятия, написали, что Помпео якобы заявил, что Крым потерян, Украина отдалав его, а Россия «не из тех, у кого можно что-то забирать».

«Российские СМИ подхватили не качественный (в части Крыма) Материал НВ о встрече с Помпео и дальше с «сенсационными» заголовками несут ту «правду», в которую сами хотят верить», – написала она.

«Как участник встречи, должена отметить, что выражение лица Госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ. Так же для меня загадкой, кто был тем «источником» информации для СМИ. Правдой является то, что сначала заговорили о Крыме по моей инициативе», – отметила она.

Джапарова напомнила, что позиция США является четкой, многократно артикулированной на разных уровнях и зафиксированной во многих международных документах, в том числе и в Декларации Помпео.

«Никоим образом эта позиция не изменилась несмотря на попытки российской пропаганды выдавать желаемое за действительное», – написала она.