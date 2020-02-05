При этом домашние пауки не агрессивны по отношению к людям и всеми силами стремятся избегать встреч с нами. В отличие от надоедливых насекомых, паукам от нас ничего не требуется: это наши маленькие помощники, «санитары» жилищ. Поэтому даже если вы поймали домашнего паука и хотите избавиться от него — не убивайте, а просто выпустите его на улицу. Паук найдёт себе новый дом и кому-то принесёт пользу.