Февраль 5th, 2020

Этимологи объяснили, почему нельзя убивать домашних пауков

Этимологи из университета зоологии в Сан-Пулу объяснили, почему нельзя убивать домашних пауков. По их мнению, тогда вам может быть вообще через какое-то время придется делать дома обширный ремонт. Как оказалось, неядовитые пауки, это своеобразные «санитары дома». Кроме того, они не наносят практически никакого вреда другим обитателям, кроме таких же как и они насекомых. Полезность пауков дома уже была неоднократно доказана, но последними наблюдениями подтверждена еще раз.

У всех нас в домах живут пауки, с этим ничего не поделаешь. Возможно, кому-то этот факт неприятен или даже вызывает фобию, но на деле домашние пауки совершенно безвредны для человека. Зато они эффективные киллеры по отношению к домашним насекомым.

Пауки действуют быстро и незаметно. Подвальные пауки препятствуют проникновению в квартиры мокриц и других любителей влажности. Пауки, прячущиеся в вентиляции, охотятся на мошкару и комаров. А те, что живут под потолком, избавляют нас от жирных жужжащих мух.