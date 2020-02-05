Февраль 5th, 2020

Эмили Блант снялась для Harper’s Bazaar в потрясающей фотосессии

В новом интервью британскому Harper’s Bazaar Эмили Блант рассказала, как случайно переехала в США. Хотя актриса собиралась остаться в родном городе.

Я купила дом в Лондоне и собиралась жить там с сестрой. Даже не рассматривала переезд в США, но потом поняла, что все больше моих вещей находятся дома у Джона. Со временем я осознала, что фактически живу в Америке. Мне кажется, это лучший способ переехать: постепенно перевозить вещи, а не заявиться на порог со всеми чемоданами сразу, — сказала Эмили, которая в 2015 году официально стала гражданином Соединенных Штатов.

Напомним, Эмили Блант замужем за актером и режиссером Джоном Красински с 2010 года. Пара поженилась в Италии после полутора лет отношений. У супругов есть две дочери — Хэйзел Грейс и Вайолет.

Год назад семья переехала в Нью-Йорк, в район Бруклин Хайтс, где по соседству с ними живут Адам Драйвер и Мэтт Дэймон.

Там людей не интересуют знаменитости. Ни у кого нет ни времени, ни желания пялиться на тебя или подходить к тебе на улице. Можно ходить куда угодно — в супермаркет, химчистку, в школу за детьми. Машина тут не нужна. Я бы с удовольствием жила в Лондоне, но тут на самом деле тоже хорошо — поделилась Блант в интервью.