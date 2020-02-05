Февраль 5th, 2020 Доставка воды в Киеве — ТД Кодацкая Вода Доставка воды в Киеве — ТД Кодацкая Вода Доставка воды в Киеве пользуется большой популярностью у жителей столицы. И это неспроста, ведь для здоровья и хорошей активности человеку необходимо выпивать в день минимум 1,5 литра чистой воды. К сожалению, состояние водопроводов оставляет желать лучшего, и многие из нас давно от отказались от воды из-под крана. И если, идя на тренировку или прогулку, вы можете купить себе небольшую бутылочку воды, то для ежедневного употребления дома или в коллективе объемы должны быть совершенно другими. Куда чаще всего заказывают воду? Вода необходима для: Домашнего использования. Готовить на чистой, вкусной воде – одно удовольствие. Вы не почувствуете посторонних привкусов в первых блюдах, так как вода прошла качественную очистку; Кофеен, кафе и ресторанов. Повара на профессиональных кухнях уже давно используют качественную очищенную воду. Ведь привередливые клиенты хотят получать только самое лучшее. Спортивных комплексов и фитнесс-центров. Все спортсмены пьют много воды как до, так и после занятий. Поэтому заботливые владельцы спортивных заведений устанавливают несколько кулеров с водой для того, чтобы их посетители не страдали от чувства жажды; Детских садов и школ. Для детей родители выбирают только самое лучшее. А что может быть важнее воды, она должна быть идеальной для детских организмов; Больниц и других медучреждений; Офисов. Чай и кофе на чистой воде всегда намного вкуснее. А если учесть, сколько чашек кофе выпивает среднестатистический офисный работник, то вода точно должна быть отменного качества; На выездные мероприятия (соревнования, тим-билдинги, отдых на природе). Чтобы не брать с собой несколько паков воды в небольшой таре, лучше заказать ее в 19 литровых бутлях. Это намного экономнее, да и пластиковых отходов будет намного меньше. Преимущества «Кодацкой воды»: Высокое качество воды. Специальная технология очистки дает возможность сберечь в воде натуральные соли и микроэлементы. При этом избавляя ее от всех примесей. После очистки вода проходит проверку по микробиологическим и физико-химическим показателям. Вода гарантированно сохраняет природный вкус, высокое качество и кристальную чистоту.

Специальная технология очистки дает возможность сберечь в воде натуральные соли и микроэлементы. При этом избавляя ее от всех примесей. После очистки вода проходит проверку по микробиологическим и физико-химическим показателям. Вода гарантированно сохраняет природный вкус, высокое качество и кристальную чистоту. Приемлемые цены. Стоимость нашей воды конкурентоспособна на рынке, при этом качество выше всяких похвал. Закажите один бутыль воды на пробу и убедитесь в этом сами.

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В откупоренном виде — не более 2-х недель;

Хранить воду при температуре 5-20°C в хорошо проветриваемом помещении;

Обращать внимание на дату производства и срок годности воды. После истечения срока годности воду лучше не пить. Но мы уверены, такая вкусная вода долго у вас не простоит! Как сделать заказ воды? Чтобы заказать доставку воды, вы можете воспользоваться одним из двух вариантов: Позвоните нам по телефону (044) 531-45-45 Закажите обратный звонок в удобное для вас время. Для этого введите на сайте ваш номер телефона и кликните «Жду звонок». В указанное время менеджер компании позвонит вам и примет заказ. Если Вы – новый клиент, можете заказать 1 бутыль на пробу, чтобы понять, нравится ли она вам. Но мы уверяем, попробовав доставку воды Киев от «Кодацкой воды», вы останетесь с нами навсегда. Ведь, как показывает наша практика, наша вода приходится всем по вкусу с первого раза. А как иначе, ведь у нее: свежий вкус, который сделает ваши напитки только вкуснее;

отсутствуют какие-либо запахи, как у водопроводной воды;

после использования нашей воды в чайнике не остается накипь;

если для приготовления кофе вы используете кофемашину, вы перестанете так часто сдавать ее в сервис для очистки. Это главная причина, почему «Кодацкая вода»пользуется такой популярностью у владельцев кофеен и руководителей офисов; Доставка воды в Киеве от «Кодацкой воды» — начни день с глотка чистого удовольствия! В Черное море зайдет еще один корабль НАТО

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