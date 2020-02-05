Февраль 5th, 2020

Дисней раскрыл секрет как снимали последние «Звездные войны» в том числе с умершей Кэри Фишер

Студия Industrial Light & Magic опубликовала на YouTube ролик, посвящённый работе над спецэффектами для фильма «Скайуокер. Восход». В нём рассказали и о том, как графику совмещали с аниматроникой и реальными декорациями, поделившись интересными фактами о съёмках.

Все сцены с участием Леи Органы были серьёзно доработаны при помощи CG. Материал с Кэрри Фишер, отснятый для седьмого эпизода, совмещали с новыми кадрами, а также переодевали актрису и меняли ей причёску.