Дисней раскрыл секрет как снимали последние «Звездные войны» в том числе с умершей Кэри Фишер

Студия Industrial Light & Magic опубликовала на YouTube ролик, посвящённый работе над спецэффектами для фильма «Скайуокер. Восход». В нём рассказали и о том, как графику совмещали с аниматроникой и реальными декорациями, поделившись интересными фактами о съёмках.
Все сцены с участием Леи Органы были серьёзно доработаны при помощи CG. Материал с Кэрри Фишер, отснятый для седьмого эпизода, совмещали с новыми кадрами, а также переодевали актрису и меняли ей причёску.
- Маз Каната, Бабу Фрик и змея с Пасааны — аниматронные куклы, дополненные компьютерной графикой. Маз «играл» актёр в костюме для захвата движений, а за мимику отвечал кукловод.
- Прыжок Рей через истребитель — это смесь каскадёрского трюка и графики. Кульбит исполнили в кадре на канатах, а TIE Fighter «дорисовали» позже.
- Чтобы сделать океан для сцены битвы Кайло и Рей на развалинах Звезды смерти, студии пришлось перерабатывать систему симуляции воды.
- Галактический флот состоял из 16 тысяч кораблей. Чтобы отрендерить все их 3D-модели, потребовалось 8,4 миллиона часов процессорного времени. Для одной из сцен с падающим Звёздным разрушителем полностью отстроили декорацию с мостиком корабля. Внешние элементы и взрывы добавили с помощью CG.
- В ролях лошадеподобных орбаков снимались настоящие лошади. Скакунов переодевали в костюмы, которые потом редактировали, создавая мех и бивни.
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- Гусеничный траспорт джав — миниатюра, сделанная в масштабе 1:25. Самих джав в сцене сыграли дети.
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