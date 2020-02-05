Февраль 5th, 2020

Число жертв коронавируса уже более 500, около 24.000 заболевших

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 502 человек в среду, в то время как общее количество инфицированных составило 24.324 человек.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что во вторник было зарегистрировано еще 65 смертей — новый однодневный рекорд. По всему материковому Китаю было зарегистрировано 3.887 новых подтвержденных случаев заражения.

Тысячи пассажиров и экипажи двух круизных лайнеров у берегов Японии и Гонконга в среду были помещены на карантин после обнаружения вируса у нескольких человек на борту судов.

Десять случаев заражения подтверждены на круизном лайнере, находящемся на карантине в японском порту Иокогама, сказал министр здравоохранения Японии, и эта цифра может увеличиться в ходе медицинского осмотра еще около 3.700 пассажиров и экипажа.

Почти 230 случаев были зарегистрированы в 27 других странах и регионах за пределами материкового Китая, согласно подсчетам Рейтер, основанным на официальных заявлениях властей.