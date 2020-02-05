Февраль 5th, 2020

Билли Айлиш снялась для обложек популярных глянцев

18-летней певице удалось стать абсолютной рекордсменкой музыкальной премии Грэмми-2020, завоевав победу в четырех основных категориях. Однако на этом успехи Билли Айлиш не закончились. Девушка снялась для ярких обложек престижного глянца.

Американская певица украсила сразу три обложки американского Vogue. Билли Айлиш позировала перед объективом сразу трех именитых фэшн-фотографов. Так, над фотографиями работали Хассан Хаджжаджа, славящийся в стиле поп-арта, нью-йоркский художник Итан Джеймс Грин, а также фотограф из Англии Харли Вейр.

Кроме эффектных кадров в дерзких образах Билли Айлиш откровенно рассказала о своем пути к умопомрачительного успеха. Как оказалось, девушка совсем не понимает, почему мировое сообщество воспринимает ее как бунтарку. По мнению звезды, то, что ее треки далеки от классических поп хитов, а сценические образы не имеют ничего общего с девчачьими нарядами, вовсе не означает, что она нарушает общественные правила.

«Возможно, люди видят во мне бунтарку, потому что сами чувствуют, что должны следовать правилам? Это круто, если я могу заставить кого-то чувствовать себя свободным делать то, что на самом деле хочется, а не то, чего ожидают» — предположила звезда.

Кроме того, Билли Айлиш ранее имела множество комплексов, которые едва не привели к психическим расстройствам. Девушка мечтала быть моделью, но никогда не отличалась высоким ростом и стройным телом. Именно внешность для девушки казалась далеко не идеальной, вызвала суицидальные мысли.

«Мое тело начало развиваться очень рано. У меня выросла грудь, когда мне было 9. В 11 у меня началась менструация. Таким образом, мое тело развивалось быстрее, чем мой мозг … У меня было терпение к себе. Я не сделала этот последний шаг. Я ожидала. И некоторые мысли исчезли», — призналась исполнительница.