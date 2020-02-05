Февраль 5th, 2020

Американцы создали широкофюзеляжную версию грузового беспилотного планера

GD-2000WB (слева) и базовая версия GD-2000 Yates Electrospace Corporation

Американская компания Yates Electrospace Corporation объявила о разработке широкофюзеляжной версии беспилотного планера GD-2000, проходящего испытания в ВМС и Морской пехоте США. Согласно сообщению компании, новый аппарат сможет нести до пяти раз больше по объему грузов, чем GD-2000.

Отправляясь на выполнение задания бойцы не всегда могут взять с собой большой запас провизии и боеприпасов, а последующая доставка им грузов может быть затруднена. Предполагается, что грузовые дроны позволят решить эту проблему. Кроме того, с помощью беспилотников можно будет организовать надежное снабжение аванпостов всем необходимым.

В настоящее время американские военные проводят тендер на разработку и производство грузовых беспилотных аппаратов. Для участия в этом тендере Yates Electrospace Corporation разработала несколько аппаратов. GD-2000 был представлен в сентябре прошлого года.

Этот планер имеет максимальную взлетную массу 907 килограммов и может перевозить до 740 килограммов грузов. Аппарат с крылом размахом 8,5 метра оснащен грузовым отсеком объемом 0,74 кубических метра. Беспилотник будет поставляться в разобранном виде: два полукрыла и две консоли хвостового стабилизатора будут упаковываться в грузовой отсек аппарата. Аэродинамическое качество беспилотника составляет 8,4.

GD-2000 оснащен системой управления и системой ведения по координатам GPS. Благодаря последней он с высокой точностью способен совершать посадку в указанной наземными отрядами точке. Собственного аппарат беспилотник не имеет и планирует к цели после сброса с вертолета или транспортного самолета.

Широкофюзеляжная версия GD-2000, показать которую разработчики планируют в июле 2020 года на авиасалоне в британском Фарнборо, получилась на 60 процентов крупнее базовой. Она получила обозначение GD-2000WB. Аппарат с размахом крыла 14,6 метра способен перевозить грузы массой до 567 килограммов в отсеке объемом 4 кубических метра. Другие подробности о планере пока не раскрываются.

В марте прошлого года американский стартап Logistics Gliders испыталперспективные одноразовые грузовые беспилотники, разработанные по заказу DARPA для Морской пехоты США. Испытания проходили беспилотники LG-2K. Аппараты, выполненные из фанеры, имеют в длину 3,9 метра и размах крыла 8,3 метра. LG-2K способен перевозить грузы массой до 725 килограммов во внутреннем отсеке.