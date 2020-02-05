22-летняя Кайли Дженнер официально обогнала Марка Цукерберга





Младшая сестра Ким Кардашьян обменяет 51% акций своих косметических стартапов на баснословные $600 млн.

Вчера, 18 ноября, 22-летняя звезда Instagram Кайли Дженнер официально получила статус самого молодого селф-мейд миллиардера в истории. Она отобрала этот титул у Марка Цукерберга, основателя Facebook, ставшего обладателем десятизначного долларового состояния в возрасте 23 лет.





Заплатить Кайли Дженнер $600 млн за «долговременное стратегическое партнерство» согласился принадлежащий европейскому конгломерату JAB Holdings косметический гигант Coty, владеющий брендами CoverGirl и Max Factor. Он получит 51% акций Kylie Cosmetics и Kylie Skin – двух принадлежащих Дженнер бизнесов по производству и продвижению средств для макияжа и ухода за кожей.

Стороны сообщили в совместном пресс-релизе, что рассчитывают завершить эту сделку в ІІІ квартале 2020 года, после чего купленные стартапы будут переименованы в Kylie Beauty. Кайли Дженнер, названная в пресс-релизе «иконой современности», сохранит 49% акций этой компании, и останется ее креативным директором и лицом бренда.

Косметика, продвигаемая знаменитостью

Сделка с Kylie Cosmetics и Kylie Skin продемонстрировала, как индустрия красоты меняется в эру социальных сетей, когда звезда реалити-шоу Ким Кардашьян или певица Рианна буквально за день делают бестселлерами новые марки косметики, обратившись к многомиллионным армиям своих юных подписчиков, не склонных сохранять приверженность к устоявшимся брендам. Пользователями Instagram движет желание приобрести именно ту косметику, которой пользовалась звезда из понравившихся им публикаций в соцсети.

Кайли Дженнер стала знаменитостью еще ребенком благодаря популярному в США реалити-шоу «Светская жизнь семейства Кардашьян». Она выросла на глазах миллионов поклонников этого сериала. И когда в ноябре 2015 года 18-летняя Кайли презентовала в соцсетях свою первую продукцию – набор Kylie Lip Kits из жидкой помады и карандаша для губ – вся дебютная партия этой косметики была раскуплена за полминуты после официального старта продаж, а ее сайт KylieCosmetics.com стал одним из самых успешных интернет-магазинов мира.

На настоящее время Кайли Дженнер сумела привлечь 150 млн подписчиков в Instagram, став шестой по популярности знаменитостью в этой соцсети. Впереди – только ее старшая сестра Ким Кардашьян, рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, певица Селена Гомес, актриса Ариана Гранде и футболист Криштиану Рональдо.

«Одним постом в соцсетях Кайли способна охватить вдвое большую аудиторию, чем транслируемый по ТВ финал чемпионата США по американскому футболу», – объясняет успех продаж Kylie Lip Kits исполнительный директор Coty Пьер Лаубис.

Первые годы косметика Кайли Дженнер продавалась исключительно в онлайне – таким же способом, как была реализована первая партия губной помады. В 2016 году стартап Kylie Lip Kits был переименован в Kylie Cosmetics, а линейка его продукции расширилась за счет карандашей и гелевых подводок для глаз, теней для век, румян, пудр и хайлайтеров.

В прошлом году продажи косметики Дженнер резко подскочили после того, как ее начала реализовывать сеть из 1100 магазинов Ulta Beauty. А в мае 2019-го империя Дженнер расширилась после запуска продаж увлажняющих кремов и скрабов для лица под новым брендом Kylie Skin.

«Самореализующееся пророчество» Forbes

О том, что Кайли Дженнер – миллиардерша, американский журнал Forbes сообщил еще 18 месяцев назад. Но тогда многие эксперты посчитали эту оценку ее состояния сильно завышенной.

Недоумение только усилилось после того, как Coty официально оценил ее бизнесы в $1,2 млрд. Во вчерашнем пресс-релизе указано, что объемы продаж Kylie Cosmetics растут со скоростью 40% в год и за последние 12 месяцев составили $177 млрд. Эти цифры не стыкуются с показателями из прошлогодней публикации Forbes, где годовая выручка Kylie Cosmetics была оценена в $360 млн, а рост бизнеса в 9%.

«Мы всегда считали Кайли чрезвычайно успешной, но называли ее состояние близким к $400 млн, – пишет специализирующееся на подсчетах капиталов знаменитостей издание CelebrityNetWorth. – В июле 2018-го Forbes опубликовал то, что посчитали бы кликбейтовой статьей, объявляющей Кайли самым молодым миллиардером… Эта статья основывается только на словах Криса Дженнера, сказавшего Forbes, что компания генерирует $330+ млн выручки и $100 млн прибыли. Они умножили это на 10 и получили миллиард… Мы надеемся, что Forbes получит комиссию после продажи бизнесов Кайли. Они ее заслужили»

Как отмечает CelebrityNetWorth, статьи прошлых лет о богатстве Кайли Дженнер были похожи на выходившие под сенсационными заголовками хвалебные публикации об основавшей компанию Theranos аферистке Элизабет Холмс, $4,5-миллиардная оценка капитала которой основывались на лжи. Вчерашнее сообщение Coty о $177-миллиардной годовой выручке Kylie Cosmetics, позволяет предположить, что представители этого стартапа тоже обманывали журналистов.

Проблемы и надежды Coty

Последние годы дела у косметического гиганта Coty шли из рук вон плохо. В 2015 году он совершил мегасделку, выкупив у Procter & Gamble за $12 млрд около 40 бьюти-брендов, включая Covergirl и Max Factor. Однако интеграция этих бизнесов прошла настолько неудачно, что корпорации вскоре пришлось списать четверть их стоимости.

Также недавно Coty продала косметическую компанию Younique за $78 млн, за которую двумя годами ранее заплатила $600 млн. Из-за потерь рынков сбыта за 2018-й год акции Coty подешевели на 67%, показав худшую динамику в индексе S&P 500, и владельцы корпорации решили сменить в ней менеджмент и реструктуризировать ее бизнес, распродав примерно треть активов.

Сделав $600-миллионную ставку на партнерство с Кайли Дженнер, новое руководство Coty показало, что не боится делать поглощения, хотя ранее неоднократно компания теряла в стоимости из-за таких шагов. Это было позитивно встречено инвесторами. В понедельник акции Coty подскочили в цене на 2,6%.

«Kylie – один из самых быстрорастущих косметических брендов, и его приобретение существенно расширит присутствие Coty в электронной коммерции, – написал в аналитической записке Джо Лачки, эксперт инвестбанка Wells Fargo – Важно, что Кайли также сохранила существенную долю в совместном партнерстве, что должно побуждать ее оставаться вовлеченной в творческие и коммуникационные инициативы».

Все же, по мнению аналитиков Wells Fargo, за бизнесы Кайли Дженнер заплачена высокая цена, учитывая слабый рост рынка средств для макияжа. Руководство Coty с этим не согласно. В интервью изданию Vogue Business финансовый директор Coty Пьер-Андре Терисс отметил хороший рост средств по уходу за кожей и предположил, что его компания сможет полностью отбить затраты на покупку бизнесов Кайли Дженнер за три года, запустив под ее брендом больше продуктов и расширив географию их продаж на множество новых стран, в которых проживает половина ее подписчиков.