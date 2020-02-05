Февраль 5th, 2020

4 февраля 48-летняя американская актриса Шеннен Доэрти обнародовала свой диагноз. Медики диагностировали у Доэрти четвертую стадию рака молочной железы. Новости о ее болезни всколыхнули поклонников во всем мире. Однако звезда не теряет оптимизма и продолжает бороться с недугом.

Несмотря на то, что болезнь, которая вернулась через несколько лет после выздоровления, стремительно прогрессирует, Доэрти не теряет веры в светлое будущее. Собственным примером знаменитость стремится доказать, что при любых жизненных обстоятельствах нельзя опускать руки и прекращать борьбу. Именно поэтому свои предыдущие слова актриса решила подкрепить жизнеутверждающим сообщением, который появился в ее Инстаграме. Доэрти решила быть лаконичной и не прибегать к пространным трогательным сообщениям. Она опубликовала чувственную картинку с фразой, которая покорила поклонников и звездных коллег.

«Мы живем только один раз, Снупи!» — говорит Чарли. На что его любимец отвечает: «Неправильно! Мы умираем только один раз, а живем каждый день!»

- говорится в заметке.

Знаменитую актрису, которая навсегда вошла в историю мирового кинемаграфа благодаря съемкам в культовом американском сериале «Беверли Хиллз, 90210″, поддержали не менее знаменитые коллеги. Актриса Сара Мишель Геллар написала: «Прекрасно сказано, моя невероятная подруга. Я имею возможность прожить свою жизнь с тобой, что делает меня счастливой».

Кинозвезда Тори Спеллинг также поддержала Доэрти: «Посылаю большое количество любви, поддержки и животных флюидов, чтобы заставить вас улыбнуться xoxo». В общем сообщение собрало более 15 000 комментариев со словами поддержки.

Напомним, что легендарная актриса Шеннен Доэрти стала гостьей нового выпуска программы «Доброе утро, Америка», который вышел на широкие экраны 4 февраля. В откровенном интервью звезда призналась, что в течение последнего года снова борется с онкологией. Доэрти заверила, что слухов в сети не избежать, поэтому для нее важно, чтобы мировое сообщество услышала это признание от нее лично.