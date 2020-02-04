Февраль 4th, 2020

Звезда Беверли Хиллс умирает от рака в последней стадии (фото)

Звезда Беверли Хиллс умирает от рака в последней стадии — по словам актрисы жить ей осталось вероятно несколько месяцев.

48-летняя актриса Шэннен Доэрти сделала шокирующее признание: врачи снова диагностировали у нее рак, хотя три года назад ей удалось справиться с болезнью.

Напомним, рак молочной железы был диагностирован у Доэрти в 2015 году, а в 2017 году заболевание перешло в стадию ремиссии. Как выяснилось, о его возвращении актриса узнала еще в прошлом году, но сделать публичное признание решилась лишь сейчас, во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается сегодня, 4 февраля.

Шэннен Доэрти

Связано это с судебным разбирательством со страховой компанией, которая не в полной мере оплатила ей ущерб, понесенный от лесных пожаров. Шэннен пожелала раскрыть свой диагноз, прежде чем он появится в судебных документах.

Признание Доэрти сделала в эфире программы «Доброе утро, Америка». Актриса не смогла сдержать слез, говоря о возвращении заболевания.

Я оцепенела, я очень напугана,

— сказала Шэннен.

О новом диагнозе она узнала в феврале прошлого года, незадолго до смерти от инсульта Люка Перри, вместе с которым она снималась в сериале «Беверли-Хиллз 90210″.

Шеннен Доэрти с мужем

Единственным из коллег, кому Шэннен призналась, был актер Брайан Остин Грин. В тот момент они как раз готовили перезапуск сериала.

Наша жизнь не заканчивается, когда нам ставят этот диагноз. У нас еще есть чем заняться. Я буду работать по 16 часов в день, и люди могут сказать: «О боже, если она может работать, то и другие люди с последней стадией рака тоже могут работать»,

— сказала Шэннен.

Шэннен Доэрти и Люк Перри

Актриса также рассказала, что больше всего переживала, как сказать о своем диагнозе маме и мужу, продюсеру Курту Исваринко.

Моя мама — невероятно сильный мужественный человек. Мой муж тоже, но я переживаю за них,

— призналась Шэннен.