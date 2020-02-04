Знаменитая Белла Хадид годами скрывает сексуальные домогательства — СМИ

Журналисты заподозрили американскую супермодель Беллу Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, в терпении сексуальных домогательств со стороны начальства. Об этом говорится в статье New York Times на тему харассмента внутри бренда нижнего белья Victoria’s Secret.

В материале утверждается, что Белла Хадид оказалась в числе моделей, к которым приставал бывший президент и главный маркетолог компании Эд Рейзек.

Во время примерок перед главным шоу бренда Victoriaʼs Secret Fashion Show Рейзек позволял себе отпускать неприличные комментарии в адрес готовящихся к выходу «ангелов» (всемирно известные модели, выходившие на подиум в белье и с крыльями за плечами). Одна из таких ремарок была посвящена груди Хадид перед дефиле 2018 года.