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Зеленский ждет в Украину «лавину инвестиций»

rp_zelen2-390x2541.pngПрезидент Украины Владимир Зеленский убежден, что внедряемые в стране экономические реформы уже создают условия для большого притока инвестиций
Об этом он сказал, выступая на украинском-турецком бизнес-форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«Украину должна накрыть лавина инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это положительный тренд устойчивого роста экономики и установления макроэкономической стабильности, рост ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и изменение прогнозов на «стабильный» и «позитивный», — сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина становится «стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей».

Tags: , , | Category: Новости, Украина ﻿
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