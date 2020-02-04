Февраль 4th, 2020

Выбран самый красивый мужчина по версии косметологов

Выбран самый красивый мужчина по версии косметологов и вы не удивитесь, им конечно же оказалась звезда Голливуда и знаменитый сердцеед.

Доктор Джулиан Де Сильва, который руководит крупным центром косметической и пластической хирургии в Лондоне, на днях представил очередное исследование, по результатам которого признал 33-летнего Роберта Паттинсона эталоном красоты среди известных мужчин.

К этому выводу Джулиан пришел, изучая звездные лица в соответствии с правилом золотого сечения. Оказалось, что черты лица Роберта Паттинсона почти идеально симметричны, благодаря чему он близок к совершенству на 92,15 процента.

1-е место: Роберт Паттинсон, 33 года — идеален на 92,15 процента

Роберт Паттинсон вырвался в явные лидеры после того, как специальная компьютерная программа измерила симметрию его лица. Он стал победителем в пяти категориях благодаря своим правильным чертам и точеным скулам. Дотянуть до идеала Роберту помешали только тонкие губы,

— рассказал Джулиан Де Сильва.

Немного проиграл Роберту Паттинсону звезда фильма «Человек из стали» (Man of Steel) и сериала «Ведьмак» (The Witcher) Генри Кавилл — черты лица актера соответствуют идеалу на 91,64 процента, благодаря чему он разместился на второй строчке рейтинга. Также в список самых красивых звездных мужчин вошли Брэдли Купер, Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райан Гослинг.

Напомним, что несколько месяцев назад доктор Джулиан Де Сильва провел аналогичное исследование среди самых известных женщин: самой красивой пластический хирург признал Беллу Хадид.

2-е место: Генри Кавилл, 36 лет — идеален на 91,64 процента

3-е место: Брэдли Купер, 45 лет — идеален на 91,08 процента

4-е место: Брэд Питт, 56 лет — идеален на 90,51 процента

5-е место: Джордж Клуни, 58 лет — идеален на 89,91 процента

6-е место: Хью Джекман, 51 год — идеален на 89,64 процента

7-е место: Дэвид Бекхэм, 44 года — идеален на 88,96 процента

8=е место: Идрис Эльба, 47 лет — идеален на 88,01 процента

9-е место: Канье Уэст, 42 года — идеален на 87,94 процента

10-е место: Райан Гослинг, 39 лет — идеален на 87,48 процента